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بنزيما يوضح مستقبله مع الملكي ويؤكد: مدريد أفضل ناد بالتاريخ

رياضة

2023-06-01 | 14:14
بنزيما يوضح مستقبله مع الملكي ويؤكد: مدريد أفضل ناد بالتاريخ
745 مشاهدة

أجاب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عن سؤالين بخصوص مستقبله مع ريال مدريد.

وسئل بنزيما إن كان سيرحل عن ريال مدريد، فأجاب المهاجم الفرنسي: "في الوقت الحالي أنا هنا، لدينا مباراة في نهاية الأسبوع".

وعن مستقبله قال: "لماذا يجب أن أقول أي شيء؟ هل يتحدث الناس؟ إنه الإنترنت، الواقع ليس الإنترنت".

وأضاف: "أنا فخور جدًا بعملي، أستمتع بكل لحظة في ريال مدريد. الذهاب إلى فالديبيباس للتدريب ليس عملا. في رأسي أستمتع بمدريد، أمس واليوم وغدًا في التدريب".

تأتي تصريحات بنزيما في ظل التقارير التي تشير إلى أنه "سيرفض تجديد عقده مع ريال مدريد وسينتقل إلى نادي الاتحاد السعودي، علما أن عقد بنزيما ينتهي مع ريال مدريد في 30 يونيو الحالي".

ويرى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما أن" ريال مدريد هو أفضل ناد في التاريخ".

وقال بنزيما، في حفل منحه جائزة "أسطورة ماركا": ريال مدريد هو أفضل ناد في التاريخ، وبرشلونة المنافس المفضل لي".

وأضاف: "كنت طفلا عندما وصلت إلى ريال مدريد، أردت فقط الاستمتاع بنفسي وإلقاء نظرة على كل ما فزت به، لا يوجد نادٍ آخر مثل ريال مدريد، لقد لعب اللاعبون العظماء في هذا الفريق".

وتابع: "لقد استمتعت حقًا بالرياضيين الذين حصلوا على هذه الجائزة، وأنا فخور جدًا لوجودي هنا".


وعن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، قال بنزيما: "بيريز هو الرجل الذي سمح لي بالتواجد هنا، الرجل الذي وقّع مع زين الدين زيدان وهو الرجل الذي أوصلني إلى ريال مدريد".

وعن أهم هدف والمنافس المفضل له وبطولته المفضلة، قال بنزيما: "هدفي الأهم هو الأول مع ريال مدريد، وأفضل منافس برشلونة، وأفضل بطولة دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "أفضل ذكرياتي الثلاثية ضد باريس سان جيرمان والمهارة على الخط في ملعب فيسينتي كالديرون".

وأكد: "كان الطريق إلى لقب دوري الأبطال العام الماضي مميزًا، لا أعرف ما إذا كان ذلك سيحدث مرة أخرى، لكنه أفضل طريق مررت به، عندما أكون في الملعب، أشعر كيف يحبونني، يمنحني هذا المزيد من الثقة وأبذل كل شيء من أجلهم، لعبنا 11 على أرض الملعب بالإضافة إلى جماهير البرنابيو.

وأتم: "أنا لست لاعب رقم 9 ولا 10 ولا 9.5، أعرف كيف أسجل الأهداف، لكني أحب كرة القدم وأحب التحرك وتقديم التمريرات الحاسمة وأقوم بأشياء لم أشاهدها، لطالما أحببت مهاجما آخر، رونالدو نازاریو ليس مثل سانتيانا، لست مثل رونالدو ولكني أحاول أن أكون مثله".

وانضم بنزيما لريال مدريد في 2009 من ليون الفرنسي مقابل 35 مليون يورو، وسجل مع الميرنغي 353 هدفا وصنع 165 في 647 مباراة.
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