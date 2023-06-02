أرقام "محرجة" لرونالدو في السعودية.. الموسم الأسوأ منذ 16 عاماً

السومرية نيوز – رياضة



عاش البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، واحداً من أسوأ مواسمه على الإطلاق منذ بداية مسيرته الاحترافية.







وسجل كريستيانو في الموسم المنتهي 22 هدفاً فقط، موزعة بين 14 هدفاً مع النصر، و3 مع مانشستر يونايتد، و5 مع منتخب البرتغال.



*أرقام محرجة لكريستيانو رونالدو في عامه الأول بالسعودية

كما أنهى أفضل لاعب في العالم خمس مرات، موسمه الثاني على التوالي بدون تحقيق ألقاب، سواء مع مانشستر يونايتد أو النصر، أو حتى بقميص المنتخب الوطني.



وترى الصحيفة الإسبانية أن كريستيانو رونالدو خسر مكانه بالساحة الكروية العالمية كواحد من أفضل اللاعبين في العالم.



واستعرضت "آس" إخفاقات كريستيانو على الصعيد الرياضي، إضافة إلى العديد من المشاكل التي عاشها الدون في الموسم الأخير.



وفقد "صاروخ ماديرا" مكانه في التشكيل الأساسي لمانشستر يونايتد مع وصول المدرب الهولندي إريك تن هاغ، حيث إن المدرب لم يعتبره النجمَ الأول للفريق وإن كان لم يصرّح بذلك علناً، وفق "آس". وأكدت صحيفة as الإسبانية أن أرقام كريستيانو الشخصية في موسم 2022-2023 هي الأقل له منذ موسم 2005-2006، وحينها كان "الدون" في عمر 21 عاماً.وسجل كريستيانو في الموسم المنتهي 22 هدفاً فقط، موزعة بين 14 هدفاً مع النصر، و3 مع مانشستر يونايتد، و5 مع منتخب البرتغال.كما أنهى أفضل لاعب في العالم خمس مرات، موسمه الثاني على التوالي بدون تحقيق ألقاب، سواء مع مانشستر يونايتد أو النصر، أو حتى بقميص المنتخب الوطني.وترى الصحيفة الإسبانية أن كريستيانو رونالدو خسر مكانه بالساحة الكروية العالمية كواحد من أفضل اللاعبين في العالم.واستعرضت "آس" إخفاقات كريستيانو على الصعيد الرياضي، إضافة إلى العديد من المشاكل التي عاشها الدون في الموسم الأخير.وفقد "صاروخ ماديرا" مكانه في التشكيل الأساسي لمانشستر يونايتد مع وصول المدرب الهولندي إريك تن هاغ، حيث إن المدرب لم يعتبره النجمَ الأول للفريق وإن كان لم يصرّح بذلك علناً، وفق "آس".

وفشل مانشستر يونايتد، في الصيف الماضي (2022)، في إيجاد مخرج لكريستيانو بسبب المطالب المادية المرتفعة للبرتغالي، الأمر الذي أجبره على البقاء.



وظهر رونالدو في 10 مباريات بالدوري الإنجليزي سجل خلالها هدفاً واحداً، إضافة إلى 6 مباريات في الدوري الأوروبي هز خلالها شباك المنافسين مرتين.



وقبل انطلاق منافسات كأس العالم فيفا 2022 في قطر، أجرى كريستيانو رونالدو مقابلته الشهيرة التي انتقد فيها مانشستر يونايتد والإدارة والمدربَين السابق رالف رانجنيك والحالي تن هاغ، ليقرر النادي بعدها فسخ عقد اللاعب بالتراضي.



مونديال قطر زاد معاناة رونالدو

وازدادت معاناة كريستيانو رونالدو في مونديال قطر، حيث شارك في دور المجموعات أساسياً وسجل هدفاً وحيداً ضد غانا ومن علامة الجزاء، لكنه جلس على الدكة لصالح مواطنه غونزالو راموس في أدوار خروج المغلوب، حيث اعتمد عليه المدرب السابق فيرناندو سانتوس كبديل، حتى ودّع منتخب البرتغال المنافسات بالخسارة أمام المغرب صفر-1 في دور الثمانية.



وحسب الصحيفة، فإن ما حدث مع كريستيانو رونالدو بعد كأس العالم كان بمثابة "ضربة قاصمة لغروره"، حيث إن انتقال "الدون" إلى الدوري السعودي أفقده مكانه بين النخبة الكروية.



وإضافة إلى ما ذُكر، فعند وصول رونالدو إلى النصر كان الفريق منافساً على جميع البطولات ومتصدراً لبطولة الدوري، ليخسرها واحدة تلو أخرى.



في البداية هُزم النصر أمام اتحاد جدة 1-3 في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، ثم ودع الفريق بطولة كأس الملك بالخسارة أمام الوحدة صفر-1، أما بطولة الدوري فاستقرت في خزينة الاتحاد بفارق خمس نقاط عن "العالمي".



وتؤكد الصحيفة أنه وعلى الرغم من وصول كريستيانو رونالدو إلى عمر 38 عاماً، فإنه لا يريد الاعتزال لا مع الأندية ولا مع المنتخب.



وبالنظر إلى عقده مع النصر حتى صيف 2025، فإن كريستيانو سيبدأ في أغسطس/آب 2023، موسماً جديداً سيعمل فيه جاهداً دون أدنى شك، من أجل محو هذه الصورة الباهتة ونسيان "الكارثة".