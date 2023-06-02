لغاية 2028.. ميلان يجدد عقد لياو رسميا

ونشر النادي الإيطالي بيانا رسميا عبر حسابه الرسمي على تويتر أعلن فيه تجديد عقد اللاعب.وعبر لياو عن "سعادته بتجديد عقده مع ميلان".وقال لياو: "أنا سعيد جداً. إنه شيء أردت القيام به والآن تم القيام به".وأضاف: "نأمل في القيام بأشياء عظيمة معًا في المستقبل، لقد توصلنا إلى اتفاق وأنا سعيد للغاية، الآن ينصب تركيزنا على مباراة فيرونا ثم الموسم المقبل، نريد الفوز بالعديد من الأشياء المهمة".ووفقا لما ذكرته العديد من التقارير سابقا، فإن لياو سيحصل على راتب سنوي يبلغ 5 ملايين يورو، إضافة إلى مكافآت أخرى بحسب إنجازاته مع الفريق، فيما تم تحديد مبلغ 175 مليون يورو قيمةِ الشرط الجزائي لفسخ عقد اللاعب.وبذلك يكون ميلان قد نجح في واحدة من أهم خطواته نحو الحفاظ على استقرار الفريق، في ظل رغبة عدد من أكبر أندية أوروبا في التعاقد مع لياو.وقدّم لياو مستويات رائعة مع ميلان خلال الموسم الحالي، حيث قاده للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.وشارك النجم البرتغالي البالغ من العمر 23 عامًا مع ميلان في 47 مباراة (في كل المنافسات)، سجل خلالها 14 هدفًا، وصنع 15 تمريرة حاسمة.