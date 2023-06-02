ليفاندوفسكي يعلق على اللعب مع ميسي ورحيل بنزيما عن الريال

ومن المنتظر أن يصبح ميسي لاعبا حرا عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الشهر الحالي، وسط ترقب عدة أندية ترغب في ضمه، على رأسها برشلونة، ناديه السابق.وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت"،: "علينا الانتظار لنرى ما إذا كان ميسي سيأتي إلى برشلونة، شخصيا أتمنى أن يعود للبارسا".وأضاف: "ربما يكون هناك شيء ملموس أكثر في أيام قليلة، أعلم أن اللعب معه سهل للغاية، لأن ليو يمكنه اللعب معك من أي مركز في الملعب وفي أي وقت من المباراة، إنه لاعب يرغب أي فريق في الحصول عليه".وتابع: "ميسي ليس مجرد أسطورة في برشلونة، إنه الشخص الذي غيّر النادي، سيكون الأمر رائعًا إذا عاد إلى برشلونة".وتطرق ليفاندوفسكي للحديث عن رحيل كريم بنزيما المحتمل من ريال مدريد بعد 14 موسمًا، قائلا: "سيكون أمرا صعبا على ريال مدريد إذا غادر؛ لأن بنزيما واحد من أفضل اللاعبين في العالم وأثبت أنه اللاعب المناسب لهذا المركز".واختتم: "لا يهم متى يكون ذلك لأننا نتحدث عن لاعب مبدع، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، وأحد أفضل المهاجمين، في سنواته، استمر في إظهار أنه اللاعب المناسب لهذا المركز، إنه واحد من أهم لاعبي ريال مدريد في السنوات الأخيرة".وفي الأيام الأخيرة، أحاطت الشكوك بمستقبل بنزيما، بعدما تلقى عرضا من أحد أندية الدوري السعودي، بالتزامن مع انتهاء عقده الحالي مع ريال مدريد بانتهاء الموسم.بينما أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بنزيما قرر الموافقة على تجديد عقده مع ريال مدريد لموسم إضافي، كما كان متفقا عليه بين الطرفين في وقت سابق، عقب فوز النجم الفرنسي بجائزة الكرة الذهبية 2022.