تضم (27) لاعباً.. الكشف عن قائمة المنتخب الوطني لمعسكر إسبانيا

وذكر بيان لاتحاد الكرة العراقي، ورد لـ السومرية نيوز، أن "الجهازُ الفنيّ للمنتخبِ الوطنيّ وجه الدعوةَ لـ (27) لاعباً لمعسكرِ إسبانيا الذي سيقام للفترة من 12-20 من حزيران الحالي في مدينةِ خيريز الإسبانيّة، وتتخلل المُعسكر مواجهة منتخب كولومبيا في 16/6 في ملعبِ الماستايا في فالنسيا".وشملت قائمةُ خيسوس كاساس، وفق البيان، "اللاعبين المُدرجة أسماؤهم في أدناه :جلال حسن ، أحمد باسل ، فهد طالب ، مناف يونس ، مصطفى ناظم ، سعد ناطق ، علي فائز ، آلان محي الدين ، فرانس بطرس، الآي فاضل، شيركو كريم، أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي، همام طارق، أمجد عطوان، أمير العماري، أسامة رشيد، إبراهيم بايش ، كيفن يعقوب ، حسن عبد الكريم ، اندريه السناطي ، بشار رسن ، حسين علي ، زيدان إقبال ، أيمن حسين ، مهند علي، باشانغ عبد الله".بدوره، أوضح المنسقُ الإعلاميّ للمنتخبِ الوطنيّ، محمد عماد، أن "قائمةَ كاساس الأولية ضمت (29) لاعباً كان من ضمنهم محترفا ويمبلدون الانكليزي علي الحمادي ودي سي يونايتد مهند جعاز، لكن وصول كتب المُخاطبة من أنديتهم موثقةً بالتقارير الطبيةِ التي أشارت ووضحت عدمَ تماثلهم للشفاءِ التامّ قبل أن يقعَ الاختيارُ من قبل الجهازِ الفنيّ على (27) لاعباً كما مبين في أعلاه".