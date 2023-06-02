https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-457863-638213356409061852.jpg
باريس يسعى لـ"صفقة تأريخية".. بايرن يُعقدها
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن صعوبة ظفر نادي باريس سان جيرمان بتوقيع المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز هذا الصيف، في ظل ارتباطه بعقد مع بايرن ميونخ حتى العام المقبل.
وأشارت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، إلى عزم النادي الألماني تضييق الخناق على سان جيرمان، من خلال طلب مقابل ضخم نظير التخلي عن اللاعب.
وأضافت: "إدارة بايرن تخطط لطلب ما يزيد على 60 مليون يورو نظير بيع أغلى لاعب في تاريخ النادي، رغم تبقي عام واحد فقط على نهاية عقده".
وينتهي تعاقد صاحب ال(27 عاما) مع النادي البافاري في صيف 2024، علما بأنه انضم للفريق صيف 2019 قادما من أتلتيكو مدريد، في صفقة كلفت خزينة البايرن 80 مليون يورو، ليكون أحد أغلى المدافعين في تاريخ كرة القدم.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا