وأشارت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، إلى عزم النادي الألماني تضييق الخناق على سان جيرمان، من خلال طلب مقابل ضخم نظير التخلي عن اللاعب.وأضافت: "إدارة بايرن تخطط لطلب ما يزيد على 60 مليون يورو نظير بيع أغلى لاعب في تاريخ النادي، رغم تبقي عام واحد فقط على نهاية عقده".وينتهي تعاقد صاحب ال(27 عاما) مع النادي البافاري في صيف 2024، علما بأنه انضم للفريق صيف 2019 قادما من أتلتيكو مدريد، في صفقة كلفت خزينة البايرن 80 مليون يورو، ليكون أحد أغلى المدافعين في تاريخ كرة القدم.