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بغداد تستضيف بطولة كأس العالم للمبارزة.. هذا موعدها

رياضة

2023-06-03 | 04:01
بغداد تستضيف بطولة كأس العالم للمبارزة.. هذا موعدها
213 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أعلنَ اتحاد المبارزة المركزي، اليوم السبت 3 يونيو/حزيران 2023، موافقة الاتحاد الدولي على إناطة العراق شرف تنظيم بطولة كأس العالم باللعبة في 28 تشرين الأول المقبل.

وقال رئيس الاتحاد زياد حسن، إن "بطولة كأس العالم للمتقدمين (رجال) تعد من الاستحقاقات المهمة وضمن النشاطات السنوية للاتحاد الدولي"، مشيرا إلى أن "الاتحاد المركزي سيعقد الأسبوع المقبل عدة اجتماعات مع وزير الشباب ورئيس اللجنة الاولمبية ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة من أجل توضيح أهمية استضافة البطولة والتحضيرات لها على أكمل وجه في أرض بغداد التي ستظل داعمة وحاضنة وراعية للكثير من النشاطات"، بحسب الصحيفة الرسمية.

وأضاف أن "الاتحاد سيعقد أيضاً بمقره في بغداد مطلع الشهر الحالي اجتماعا بشأن المشاركات الخارجية التي تنتظر منتخباتنا الوطنية، من بينها بطولة آسيا نهاية حزيران الحالي، ومنافسات العالم في إيطاليا خلال تموز المقبل، وأيضا الدورة العربية في الجزائر".

على صعيد المسابقات المحلية، أكد حسن أن "الاتحاد نظم بطولة كأس التحدي لأندية العراق في سلاح السيف العربي في السليمانية، والتي تقام على هامش المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني في المدينة الذي انطلق قبل أسبوع واستمر حتى يوم أمس الجمعة".
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