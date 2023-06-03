الزوراء يلاقي الكهرباء في أبرز مواجهات دوري الكرة الممتاز اليوم

في اللقاء الأول، يستعد الحدود صاحب المركز التاسع بواقع 42 نقطة - هو الرصيد ذاته الذي تتشارك فيه معاً أندية (نفط ميسان والكرخ وأربيل) – لتحقيق نتيجة إيجابية وتخطي القاسم في المركز السابع عشر برصيد 32 نقطة، إذ تراهن كتيبة عادل نعمة على المحترفين الأفارقة الذين عادة ما صنعوا الفارق في الأدوار الماضية على غرار الثنائي الموريتاني بكاري نداي ومحمد سويعيد، وفي الكفة الاخرى يعول المدرب جاسب سلطان على النتائج الإيجابية التي حققها القاسم في الجولات الثلاث الأخيرة بعد الانتصار على كربلاء ونفط ميسان والتعادل أمام الكهرباء.في اللقاء الثاني يدرك مدرب دهوك رمضان سليمان الذي يحتل فريقه المركز السابع برصيد 45 نقطة صعوبة اللقاء الذي يجمعه مع المتحفز النجف في المركز السادس بفارق نقطة واحدة، وسيسعى كلا الطرفين لحسمها بعد ان أعاد مدرب غزلان البادية سعد حافظ الروح لكتيبة الزرقاء وقدم لمحات فنية مميزة في الأدوار السابقة.وفي المباراة الثالثة، يضيف كربلاء في المركز الثاني عشر برصيد 41 نقطة نظيره نفط ميسان بالمركز الثامن بواقع 42 نقطة ويبدو ان مدرب العميد الكربلائي حيدر عبودي الذي أنهى الدور السابق منتشياً بعد انتصاره الكبير على الكهرباء قد أصيب بخيبة أمل كبيرة بعد القرار الاتحادي الأخير الذي عده خاسراً أمام النجف وعليه لن تخلو هذه المواجهة من التنافس والندية إذا ما علمنا ان فوز أحد الفريقين قد يرتقي بموقعه في سلم الترتيب بانتظار بقية النتائج.في المباراة الأخيرة التي سيكون فيها ملعب الشعب مسرحاً لأحداثها، يأمل الزوراء ثالث الترتيب برصيد 57 نقطة في تعويض كبوته الأخيرة أمام الطلبة عندما يواجه مساء اليوم متحديه الكهرباء في المركز الخامس برصيد 51 نقطة ومن المتوقع ان تكون المباراة متحفظة من الطرفين لاختلاف أساليب اللعب بينهما، إذ ينتهج مدرب النوارس حيدر عبد الأمير اللعب المباشر بدءاً من وسط الملعب والرهان على تحركات لاعبي الأمام وقدراتهم التهديفية في التسجيل، في حين يجيد المدرب لؤي صلاح امتلاك الكرة والتحضير المتأني من الخلف والوصول المتسلسل لمرمى الفريق الاخر مع عمل التحولات الدفاعية عند فقدان الكرة .