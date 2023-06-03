نجم مانشستر سيتي يسجل أسرع هدف في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

وسجل جوندوجان هدفاً للسيتي، في شباك مانشستر يونايتد، بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ضمن المباراة الجارية الآن على ملعب ويمبلي، بعد مرور 13 ثانية فقط.وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن هدف جوندوجان هو الأسرع في تاريخ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.وتوج مانشستر سيتي بلقب البريميرليج، وحال فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي اليوم، سيكون على بعد 90 دقيقة فقط من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، والجمع بين الثلاثية التاريخية لأول مرة في تاريخه.ويلتقي مانشستر سيتي بانتر ميلان، يوم 10 يونيو/حزيران الجاري، في نهائي دوري أبطال أوروبا.