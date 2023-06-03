رسميا.. مدريد يعلن رحيل ماريانو دياز

وقال النادي الإسباني في بيان رسمي، اليوم السبت: "يود ريال مدريد أن يعرب عن امتنانه لماريانو، اللاعب الذي انتمى إلى أكاديميتنا من 2011 إلى 2016 وإلى الفريق الأول لمدة 6 مواسم، والتي فاز فيها بـ13 لقبًا".وأضاف النادي: "ريال مدريد يتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة".وأصبح ماريانو لاعبًا حرًا بعد 6 سنوات قضاها مع الفريق الملكي منذ تصعيده للفريق الأول في 2016، وقضى موسمًا كاملًا في ليون الفرنسي قبل أن يعود للنادي الملكي في صيف 2018.ولم يحظَ صاحب الـ29 عامًا بدقائق لعب كثيرة بسبب وجود المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وعدم رغبة المدير الفني كارلو أنشيلوتي في المداورة كثيرًا.ولعب ماريانو دياز 9 مباريات بدأ منها واحدة فقط في الدوري الإسباني خلال 36 مباراة حتى الآن، كما لعب 10 دقائق فقط في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.وكان ريال مدريد أعلن، اليوم، أيضًا رحيل لاعبه ماركو أسينسيو بنهاية الموسم الجاري.وقضى أسينسيو، لاعب منتخب إسبانيا، مسيرة حافلة مع ريال وأحرز 17 لقبًا منها 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا ومثلها في الدوري الإسباني إلى جانب لقب كأس العالم للأندية 4 مرات.