سيتي يتغلب على يونايتد ويتوج بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي

وافتتح إيلكاي جندوجان التسجيل بهدف لسيتي بعد مرور 12 ثانية من البداية، في أسرع هدف في تاريخ نهائي كأس الاتحاد.وأدرك ماركوس راشفورد التعادل ليونايتد من ركلة جزاء بعد لمسة يد من جاك جريليش والعودة لحكم الفيديو المساعد في الدقيقة 33.لكن بعد الاستراحة بست دقائق، أعاد جندوجان التقدم لسيتي بعدما قابل ركلة حرة نفذها كيفن دي بروين وسدد كرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في شباك الحارس دي خيا.وحصد سيتي، بقيادة المدرب بيب جوارديولا، لقبه الثاني هذا الموسم بعد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي.ويحلم سيتي باستكمال الثلاثية وحصد لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة عندما يواجه إنتر ميلان في النهائي يوم السبت المقبل.