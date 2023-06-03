رسميا.. مدريد ينهي التعاقد مع هازارد بالتراضي

وأصدر النادي الإسباني بيانا رسميا، اليوم السبت، يعلن فيه إنهاء التعاقد مع اللاعب البلجيكي بالتراضي، موجها له الشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق.وقال النادي في بيانه: "توصل ريال مدريد وهازارد إلى اتفاق يتم بموجبه رحيل اللاعب عن النادي اعتبارًا من 30 يونيو 2023".وأضاف البيان: "هازارد كان جزءًا من نادينا لمدة 4 مواسم، فاز فيها بـ8 ألقاب، وهي: 1 كأس دوري أبطال أوروبا، ولقب كأس العالم للأندية، ولقب كأس السوبر الأوروبي، ولقبان لليغا، ولقب كأس الملك، ولقبان لكأس السوبر الإسباني، ويريد ريال مدريد التعبير عن تعاطفه مع هازارد، ويتمنى له ولأسرته كل التوفيق في مرحلته الجديدة".وأكدت العديد من التقارير الإسبانية أن هازارد قد يعلن اعتزاله عالم كرة القدم بعد رحيله عن الميرنغي.وانضم هازارد إلى ريال مدريد قادما من تشيلسي في عام 2019، في صفقة تجاوزت قيمتها حاجز الـ100 مليون يورو، لكنه فشل في الحصول على مقعد أساسي في ظل الإصابات المتلاحقة التي ضربت مسيرته منذ الانتقال.وعلى مدار 4 مواسم مع ريال مدريد، لم يشارك صاحب الـ32 عاما سوى في 76 مباراة بمختلف المسابقات، لم يسجل خلالها سوى 7 أهداف، بينما قدم 12 تمريرة حاسمة.وكان ريال مدريد أعلن، يوم السبت، رحيل الجناح الإسباني ماركو أسينسيو عن صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الحالي، قبل أن يعلن لاحقا رحيل المهاجم الدومينيكاني ماريانو دياز.