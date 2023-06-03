الزوراء يخسر أمام الكهرباء في الدوري الممتاز

خسر فريق الزوراء، اليوم السبت، أمام نظيره الكهرباء بهدف نظيف في دوري الكرة الممتاز.

وسجل للكهرباء فرانك سيدريك في الدقيقة 49 من المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي.

وبهذه النتيجة يتجمد رصيد الزوراء عند 57 نقطة في المركز الثالث، بينما صعد الكهرباء الى المركز الرابع برصيد 54 نقطة.