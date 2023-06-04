دوري الكرة الممتاز.. 6 لقاءات ضمن منافسات الجولة الـ 32 اليوم

ويدخل الصقور صاحب المركز الثاني مباراة اليوم بطموح التعويض ومصالحة الأنصار عقب خسارته الأخيرة أمام أربيل، ويعوِّل الأزرق على اكتمال صفوفه بعودة إبراهيم بايش وكرار نبيل وحارس المرمى محمد حميد والمدافع حمود مشعان والمحترف الكونغولي كريس موغالو والمهاجم النيجيري نيديفريكي افيونغ اودو، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تعزِّز حظوظه بالمنافسة على اللقب.وذكر المشرف الفني لكرة الجوية أحمد خضير، أن المواجهة السابقة أمام أربيل لم تكن بمستوى الطموحات، بسبب ضغط المباريات وتعدد الغيابات المؤثرة لأسباب مختلفة، إضافة إلى خوض اللقاء في ملعب المنافس وبين جماهيره، مضيفاً أن فريقه طوى صفحة الخسارة وتركيزه ينصب حالياً بشأن مقابلة الطلبة التي تعد بوابة للتعويض واستعادة الصدارة، بحسب الصحيفة الرسمية.وعلى الجانب الآخر يتطلع الأنيق إلى مواصلة عروضه المميزة تحت قيادة مدربه أحمد خلف، إذ وصل إلى فوزه الثالث في الجولة السابقة على حساب الزوراء، والأمل يحدوه لتقديم الأداء المثالي الذي يؤهله لحصد النقاط الكاملة.واستعاد الطلبة 4 من عناصره قبل خوض المواجهة المهمة أمام الجوية وهم المدافع الغيني أبو بكر ليو كامارا وضرغام إسماعيل ومحمد حسن وكيلان لقمان، في حين تحوم الشكوك بشأن مشاركة أمجد وليد وكرار حيدر ومصطفى الأمين ومهدي حميد، لعدم الجاهزية البدنية.وفي مباراة ثانية يبحث الشرطة المتصدر عن فوز جديد يعزز من موقعه عندما يواجه نوروز، وتبدو كفة القيثارة هي الأرجح عطفاً على الفوارق الفنية والإمكانات ونوعية لاعبيه.ونجح الأخضر بالعودة إلى الديار بثلاث نقاط ثمينة بفوزه على زاخو بهدف مقابل لاشيء رافعاً رصيده إلى النقطة (64).بدوره يستند الفريق الشمالي على الحافز المعنوي بعد أن تفوَّق في الجولة السابقة على دهوك، وهو يأمل أن يحصد نقطة مهمة يرتقي بها إلى مرتبة أفضل، على الرغم من صعوبة المهمة.ويلعب اليوم أيضاً لحساب الجولة ذاتها الكرخ أمام نفط الوسط، ونفط البصرة وأربيل، بينما يستضيف الصناعة نظيره النفط، ويشد الديوانية الرحال لملاقاة زاخو.