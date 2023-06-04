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رئيس "الليغا" الإسبانية في بغداد.. الكرة العراقية على أبواب بطولة للمحترفين
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
وصل رئيسَ رابطة الليغا الإسبانيّة خافير تيباس، اليوم الأحد، الى مطار بغداد الدوليّ لتوقيع عقد الشراكةِ الرسميّ لإقامةِ دوري المحترفين العراقيّ.
وذكر اعلام اتحاد الكرة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، استقبل رئيسَ رابطة الليغا الإسبانيّة خافير تيباس، في مطار بغداد الدوليّ".
وأضاف، أن "زيارة رئيس الليغا الى العراق؛ تأتي لتوقيع عقد الشراكةِ الرسميّ مع الرابطةِ لإقامةِ دوري المحترفين العراقيّ للموسم 2023/ 2024".
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