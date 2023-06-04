برسالة مؤثرة.. نيمار يودع ميسي

وكتب نيمار عبر موقع "إنستجرام"، قائلا: "أخي لم تسير الأمور كما هو مخطط لكننا جربنا كل شيء، كان من دواعي سروري أن أشاركك عامين آخرين. حظ سعيد في مرحلتك الجديدة وكن سعيدا. أحبك".ولعب ميسي ونيمار سويا بقميص سان جيرمان لمدة موسمين بخلاف 4 مواسم أخرى بقميص برشلونة الإسباني خلال الفترة الذهبية للبلوجرانا من 2013 إلى 2017.ورحل ليو (35 عاما) عن صفوف الفريق الباريسي، لانتهاء عقده بنهاية الشهر الجاري، ليصبح حرا في الانتقال إلى أي فريق.أما نيمار (31 عاما) فإن تعاقده مع النادي الباريسي يمتد حتى صيف 2025، ويقال أن هناك بندا يسمح بتجديده لموسمين إضافيين حتى 2027.