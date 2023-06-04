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ديربي بغداد.. الجوية يتجاوز الطلبة بثنائية
Alsumaria Tv
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فاز فريق القوة الجوية، اليوم الأحد، على نظيره الطلبة في دوري الكرة الممتاز.
وسجل الجوية هدفين في الشوط الأول قبل أن يقلص الطلبة الفارق بهدف في الشوط الثاني من المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي.
وبهذا النتيجة يرتفع رصيد القوة الجوية الى 65 نقطة بمركز الوصافة بعد الشرطة، بينما تجمد رصيد الطلبة عند 53 نقطة في المركز الخامس.
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