ثلاثة محترفين يصلون بغداد للانخراط بمعسكر الأولمبي

وصل ثلاثة محترفين إلى العاصمة بغداد للانخراط في معسكر الأولمبي العراقي.



وقال اتحاد الكرة في بيان، "وصل مساء اليوم الأحد إلى العاصمةِ بغداد ثلاثةُ لاعبين محترفين، تمهيداً للمشاركةِ في تجمع المنتخبِ الأولمبيّ الذي سينطلق يوم غد تحضيراً لبطولةِ غرب آسيا التي ستقام بضيافةِ العراق".

وأضاف البيان أن اللاعبين هم كل من علي الموسوي (B.39 الدنماركي)، ويوسف الإمام (مالمو السويدي) وعلي حاتم (لاس روزاس الإسباني)".

وتنطلق منافسات بطولة كأس غرب آسيا دون 23 عاماً، في 12 من شهر حزيران المقبل في العاصمة بغداد ومدينة كربلاء.