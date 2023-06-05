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بسبب ميسي.. سان جيرمان يخسر 200 ألف متابع عبر "إنستغرام" بساعتين

رياضة

2023-06-05 | 02:31
بسبب ميسي.. سان جيرمان يخسر 200 ألف متابع عبر &quot;إنستغرام&quot; بساعتين
560 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

خسر الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان عبر موقع "إنستغرام" عددا غير معتاد من المتابعين وصل إلى حوالي 200 ألف متابع خلال ساعتين.

وجاء هذا خلال أقل من 24 ساعة من الإعلان عن رحيل ليونيل ميسي، حيث وصل العدد الإجمالي من الحسابات التي ألغت متابعة باريس سان جيرمان إلى حوالي 600 ألف متابع.

بشكل عام يمثل ذلك المعدل ارتفاعا كبيرا في عدد مرات إلغاء الإعجاب اليومية من الحساب الكبير الذي كان يصل إلى حوالي 70 مليون متابع.

حيث كان أكبر عدد من المتابعين الذين ألغوا إعجابهم في يوم واحد حوالي عشرة آلاف وذلك في الـ 30 من مايو الماضي.

وكان نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، أعلن السبت أن ميسي سيرحل عن صفوفه بعد المباراة الختامية للموسم، ليقترب من الهلال السعودي أو من العودة إلى صفوف ناديه السابق برشلونة.

وشهدت المباراة التي أقيمت أمس الأحد، وداعا غير لائق للأرجنتيني بصافرات الاستهجان وخسارة أمام كليرمون 2-3 في المرحلة الـ38 الأخيرة من منافسات الدوري.

وانضم ميسي، 35 عاما، الذي فاز بكل الألقاب الممكنة مع برشلونة إلى النادي الفرنسي في أغسطس 2021 على أمل مساعدته على الفوز بدوري أبطال أوروبا، لكنه أقصي مرتين من دور الـ16.
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