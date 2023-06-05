بنزيما يوقع عقداً رسمياً مع الاتحاد السعودي.. خبير إنتقالات يكشف التفاصيل

وأضاف فابريزيو رومانو، في تغريدة على حسابه في تويتر، أن العقد يتضمن كذلك خيار التمديد لموسم آخر.

🚨🇸🇦 Karim Benzema has signed main part of docs to become new Al Ittihad player joining the Saudi league — here we go!



Understand contract will be valid until 2025 but will also include option for further season.



Karim will say goodbye to Madrid fans then travel to Saudi. pic.twitter.com/OCzwszv2OL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2023

وكان نادي ريال مدريد الإسباني أعلن رحيل أسطورته الفرنسي كريم بنزيما، بعد 14 عاما قضاها مع النادي الملكي وحقق فيها جميع الألقاب الممكنة، بحسب ما جاء في الإعلان الرسمي في بيان مطول، الذي نشره الموقع الرسمي للفريق، الأحد.ووصف ريال مدريد فترة بنزيما بأنها "لا تنسى"، واعتبر النجم الفرنسي "أحد أعظم أساطير الفريق".وكان كريم بنزيما انضم إلى ريال مدريد عام 2009، ولعب 14 موسما مع الفريق ساعده خلالها في الفوز بـ25 لقبا، وهو رقم قياسي لأي لاعب في النادي الإسباني.ومن بين ألقابه 5 بطولات لدوري أبطال أوروبا، و5 بطولات لكأس العالم للأندية، و4 بطولات للدوري الإسباني.