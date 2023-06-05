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السعودية.. نقل ملكية الأندية الكبيرة الى صندوق الاستثمارات العامة

رياضة

2023-06-05 | 10:10
السعودية.. نقل ملكية الأندية الكبيرة الى صندوق الاستثمارات العامة
المصدر:
وكالات
893 مشاهدة

كشف وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي، اليوم الاثنين، عن نقل ملكية اندية "الاتحاد والأهلي والنصر والهلال" إلى صندوق الاستثمارات العامة في السعودية.

وقال بن تركي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضة السعودية: "ستكون ملكية الصندوق في كل نادي بنسبة 75%، وستكون كل مؤسسة رياضية غير ربحية -لكل نادٍ من الأندية الأربعة- مالكة لما نسبته 25% من النادي".

وفي وقت سابق من الاثنين، أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى.

يأتي المشروع تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع رياضي فعال، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ويتضمن المشروع في المرحلة الحالية مسارين رئيسيين؛ أولهما، الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءًا من الربع الأخير من عام 2023.
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