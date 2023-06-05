بعد رحيله.. طلب أخير من بنزيما لريال مدريد

وكان صاحب الـ 35 عاماً في حيرة من أمره خلال الأسابيع الأخيرة، بين استكمال العام المتبقي في عقده مع الريال، أو الانتقال إلى الدوري السعودي.واستقر أمر ببنزيما صباح أمس الأحد، بإبلاغ مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي وزملائه في الفريق، بأنه اتخذ قرار الرحيل.وأعلن ريال مدريد إقامة حفل وداعي لبنزيما، أحد أساطير النادي، واللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخه.وطلب بنزيما أن يتم حفل وداعه المقرر صباح الثلاثاء داخل مدينة (فالديبيباس) الرياضية على نطاق محدود، دون حضور وسائل الإعلام.وصرحت مصادر بالنادي، أن الرئيس فلورنتينو بيريز سيرافق قائده السابق في حفل الوداع الذي سيبدأ في تمام الساعة 12.00 ظهر الثلاثاء، وسيوجه بعض كلمات الشكر للنجم الفرنسي.كما أن الـ 25 كأسا التي حصدها المهاجم الفرنسي خلال مسيرته بالقميص الملكي، ستكون حاضرة معه في حفل الوداع، الذي سيقتصر على بعض كلمات من اللاعب، ودون الإجابة على أي سؤال من وسائل الإعلام.