لاعب عربي يشعل المنافسة بين مانشستر وبرشلونة

وينتهي عقد أمرابط مع فيورنتينا الإيطالي يوم 30 يونيو 2024، لذا لن يمانع النادي رحيله في الميركاتو الصيفي الحالي، في حال توصله بعرض جيد حتى لا يخسر اللاعب مجانا في الصيف المقبل.وأكدت الصحيفة أن هناك العديد من الأندية الأوروبية التي ترغب في ضم أمرابط، البالغ من العمر 26 عاما، وعلى رأسها مانشستر يونايتد.وأشارت إلى أن إدارة "الشياطين الحمر" جادة في التعاقد مع أمرابط، وقد كثفت اتصالاتها بنظيرتها في فيورنتينا خلال الساعات القليلة الماضية.وأبرزت الصحيفة المقربة من برشلونة أن أولوية اللاعب المغربي هي ارتداء قميص الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.وتابعت: "لكن أمرابط يعلم مدى الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي تعانيها إدارة برشلونة، لذا سينتظر لبعض الوقت، لكن صبره لن يدوم إلى الأبد، وعليه فإنه يبحث عن بدائل أخرى في حال عدم إتمام عملية انتقاله إلى البارسا".يشار إلى أن أمرابط، الذي انضم لفريق فيورنتينا في يناير 2020، تألق بشدة خلال مونديال قطر 2022، وساهم في حصول المغرب على المركز الرابع، في أكبر إنجاز عربي وأفريقي بتاريخ المونديال.