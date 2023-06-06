منشور "يشعل" حماس عشاق "البلوغرانا".. ما حقيقة اقتراب ميسي من برشلونة؟

لكن مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الحساب مزيف، ينتحل هوية (أنتونيلا روكوزو) زوجة اللاعب الأرجنتيني (ليونيل ميسي)، التي أعلنت عبر حسابها الرسمي والموثق على الانستغرام والذي يتابعه حوالي 35.3 مليون متابع وبضمنهم الحساب الرسمي لميسي، بأنها لا تمتلك حساب على الفيسبوك ولا على تويتر.كما أن الحساب المزيف وعلى الرغم من إنشاؤه منذ عام 2017 بحسب ما يظهر في قسم الشفافية الخاص به، إلا أن أقدم منشور فيه بتأريخ 10 أيلول 2022، وأول صورة شخصية للحساب بتاريخ 3 اذار 2023!، بحسب المجموعة.

يأتي تداول هذا المنشور من قبل الحساب المزيف بالتزامن مع الأنباء المتداولة بشكل مستمر عن إمكانية عودة ميسي إلى ناديه السابق برشلونة بعد عامين من اللعب في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي أعلن مؤخراً عن مغادرة اللاعب لصفوفه.الى ذلك، أكد خورخي ميسي، والد الأرجنتيني ليونيل ميسي ووكيل أعماله، أن نجله يريد العودة مجدداً لصفوف برشلونة، خلال الانتقالات الصيفية الحالية. وقال خورخي، في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام إسبانية: "ميسي يريد العودة إلى برشلونة، وأنا أحب أن يحدث ذلك". وأضاف: "بالطبع، برشلونة خيار بالنسبة لنا". في الإشارة إلى الوجهات المحتملة لليونيل ميسي في الميركاتو الصيفي.في هذا الإطار، عقد والد ميسي اجتماعاً يوم أمس مع رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، في منزل الأخير، من أجل مناقشة الصفقة التي يحلم بها عشاق "البلوغرانا".وبحسب تقارير اسبانية، فان ليو ميسي في حالة سيئة ذهنياً. إنه لا يعرف كيف ستنتهي الأمور وإذا كان الأمر يعتمد عليه، سيلعب مع برشلونة مجانًا. كما ان ميسي يواجه معضلة، اما خيار والده (يريد العرض السعودي) او خيار اولاده وزوجته (يريدون برشلونة).وتابعت، "واحد من اطفال ميسي عانى بشكل كبير في باريس خلال السنتين الماضية، لذلك انتونيلا والأطفال يضغطوا بشكل كبير من اجل عودة ميسي".ما حفز الصفقة ودفع لعقد الاجتماع المذكور، كان تلقي النادي الكتالوني الضوء الأخضر من رابطة الدوري الإسباني بشأن خطة الجدوى المالية الخاصة بالنادي. ووفقاً لتقارير إعلامية، أصبح برشلونة قادراً على تقديم عرض رسمي لاستعادة خدمات أسطورته، ليونيل ميسي، بعد الطريقة التي خرج بها قبل عامين.ومن المتوقع أن يدخل برشلونة في مفاوضات قوية وحاسمة مع ميسي خلال الساعات المقبلة، لإقناعه بالعودة لصفوف الفريق، ورفض العروض المغرية من الهلال السعودي وإنتر ميامي الأمريكي.