برشلونة يستعد لأول خطوة رسمية نحو التعاقد مع ميسي

ويسعى برشلونة للحصول على خدمات ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد عامين من الرحيل عن صفوفه والانتقال إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.برشلونة كان ينتظر الحصول على موافقة رابطة الدوري الإسباني على خطة الجدوى المالية التي تقدم بها في مايو/أيار الماضي، وذلك لضمان عدم مخالفة لوائح اللعب المالي النظيف، قبل التعاقد مع ميسي.وبحسب ما كشفت عنه إذاعة "راديو كتالونيا" الإسبانية، فإن برشلونة تلقى بالفعل موافقة رابطة الدوري الإسباني على خطة الجدوى المالية التي تقدم بها في وقت سابق.من جهتها، صحيفة "سبورت" الكتالونية أكدت أن تلك الموافقة ستمنح برشلونة الحق في تقديم عرض رسمي من أجل التعاقد مع ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" قد أكدت في وقت سابق أن برشلونة سيعرض على ميسي الحصول على نفس راتب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، البالغ 13 مليون يورو، مع زيادة يورو واحد، ليكون صاحب أعلى راتب في النادي.يأتي ذلك في ظل ترقب ناديي الهلال السعودي وإنتر ميامي الأمريكي لموقف ميسي الأخير، حيث يسعيان إلى ضمه في الصيف المقبل بشكل مجاني أيضا.وبحسب تقارير سابقة، فإن الهلال عرض على ميسي راتبا سنويا يتراوح من 400 إلى 600 مليون يورو، فيما يعرض عليه إنتر ميامي الحصول على 300 مليون يورو بشكل سنوي.