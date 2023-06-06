بعد الوداع.. بنزيما: في قلبي سيظل ريال مدريد دائما.. هلا مدريد إلى الأبد

وقال بنزيما: "بعد سنوات عديدة هنا، حان الوقت لتوديع النادي الذي أصبح موطني، كان هناك دعم وثقة غير مشروطة، رغم أنني سأغادر ريال مدريد، سأحمل دائما جزءا من هذا النادي معي، أشكركم جميعا على الحب والدعم الذي قدمتموه لي".وأضاف: "لقد تشرفت بارتداء هذا القميص الأسطوري وتمثيل هذا النادي الرمزي، ممتن جدا لرئيس وزملائي والمدربين والشخصيات ولجميع الذين شاركو مسيرتي، والذين كانو ضروريين لتطويري كلاعب وكرجل".وختم بنزيما: "في قلبي سيظل ريال مدريد دائما جزء لا يتجزأ من حياتي وسأستمر في متابعة نجاحات هذا الفريق الاستثنائي طوال هذه السنوات، أقول وداعا بشعور عميق بالامتنان ووداعا عاطفي، هلا مدريد إلى الأبد".