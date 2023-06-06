Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ريال مدريد يتحرك لاستعادة نجومه "المعارين"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

باريس سان جيرمان يقيل غاليتيه

رياضة

2023-06-06 | 10:30
باريس سان جيرمان يقيل غاليتيه
المصدر:
وكالات
561 مشاهدة

أكدت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الثلاثاء، عن إبلاغ نادي باريس سان جيرمان مدرب الفريق كريستوف غالتييه بإقالته من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وذكرت صحيفة "لوبارزيان"، فإن لويس كامبوس المستشار الرياضي للنادي الفرنسي قد "أبلغ غالتييه أنه لم يعد مدربًا للفريق".
ومر غالتييه بموسم متقلب مع النادي الفرنسي، حيث اكتفى فقط بلقب الدوري المحلي بينما خسر كأس فرنسا، كما غادر دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي أمام بايرن ميونخ.

وأعلن باريس سان جيرمان مغادرة نجميه سيرجيو راموس وليونيل ميسي بعد عامين مع النادي، حيث لم يتم تجديد تعاقدهما في إطار مشروع جديد يرغب النادي في بدئه.

وحسب لوبارزيان، فإن المدرب الألماني يوليان ناغلزمان هو الأقرب لخلافة غالتييه في تدريب باريس سان جيرمان، وسيكون معه النجم الفرنسي تييري هنري كمساعد.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة في وقت قريب، مع وجود أسماء أخرى في الصورة مثل الإسبانيين لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا السابق وتشابي ألونسو مدرب بايرليفركوزين.

وتولى غالتييه تدريب باريس سان جيرمان خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قبل عام تقريبًا لكنه لم يحقق الهدف الأهم بالنسبة للنادي وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
نعم
نعم
كلا
كلا
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

مئات الالاف من المشاريع تصارع الواقع الاقتصادي
Play
مئات الالاف من المشاريع تصارع الواقع الاقتصادي
05:00 | 2023-06-06
جشع الشركات النفطية يهدد مياه العراق ويتسبب بنزوح الالاف
Play
جشع الشركات النفطية يهدد مياه العراق ويتسبب بنزوح الالاف
04:00 | 2023-06-06
الديوانية.. منع زراعة العنبر تسبب خسائر مالية للمزارعين
Play
الديوانية.. منع زراعة العنبر تسبب خسائر مالية للمزارعين
03:00 | 2023-06-06
انهيار سد "ضخم" بأوكرانيا.. اتهامات تلاحق كييف وموسكو وتحذيرات من "كارثة"
Play
انهيار سد "ضخم" بأوكرانيا.. اتهامات تلاحق كييف وموسكو وتحذيرات من "كارثة"
02:29 | 2023-06-06
استعدادات لاجراء انتخابات مجالس المحافظات عبر تحديث سجلات الناخبين
Play
استعدادات لاجراء انتخابات مجالس المحافظات عبر تحديث سجلات الناخبين
13:00 | 2023-06-05
البصرة.. اندلاع حريق ضخم بمزاد سفوان لبيع المواد المستعملة
Play
البصرة.. اندلاع حريق ضخم بمزاد سفوان لبيع المواد المستعملة
06:44 | 2023-06-05
الديوانية تعاني: إهمال وبنى تحتية متلكئة
Play
الديوانية تعاني: إهمال وبنى تحتية متلكئة
04:30 | 2023-06-05
نهر دجلة..كتلة متيبسة تتخذ شكل الجزيرة وتتحول الى ملعب
Play
نهر دجلة..كتلة متيبسة تتخذ شكل الجزيرة وتتحول الى ملعب
03:00 | 2023-06-05
جدل سياسي وخلافات مع دخول حكومة الاقليم مرحلة تصريف الأعمال
Play
جدل سياسي وخلافات مع دخول حكومة الاقليم مرحلة تصريف الأعمال
14:00 | 2023-06-04
مناسك الحج: توجيهات بتبسيط الاجراءات الامنية
Play
مناسك الحج: توجيهات بتبسيط الاجراءات الامنية
13:30 | 2023-06-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.