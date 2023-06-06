باريس سان جيرمان يقيل غاليتيه

وذكرت صحيفة "لوبارزيان"، فإن لويس كامبوس المستشار الرياضي للنادي الفرنسي قد "أبلغ غالتييه أنه لم يعد مدربًا للفريق".ومر غالتييه بموسم متقلب مع النادي الفرنسي، حيث اكتفى فقط بلقب الدوري المحلي بينما خسر كأس فرنسا، كما غادر دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي أمام بايرن ميونخ.وأعلن باريس سان جيرمان مغادرة نجميه سيرجيو راموس وليونيل ميسي بعد عامين مع النادي، حيث لم يتم تجديد تعاقدهما في إطار مشروع جديد يرغب النادي في بدئه.وحسب لوبارزيان، فإن المدرب الألماني يوليان ناغلزمان هو الأقرب لخلافة غالتييه في تدريب باريس سان جيرمان، وسيكون معه النجم الفرنسي تييري هنري كمساعد.ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة في وقت قريب، مع وجود أسماء أخرى في الصورة مثل الإسبانيين لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا السابق وتشابي ألونسو مدرب بايرليفركوزين.وتولى غالتييه تدريب باريس سان جيرمان خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قبل عام تقريبًا لكنه لم يحقق الهدف الأهم بالنسبة للنادي وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا.