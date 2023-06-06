غوارديولا بشأن الدوري الإنجليزي: منحني أكثر مما تخيلته

وضرب مانشستر سيتي موعدًا مع إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية على ملعب أتاتورك في إسطنبول.ويقترب غوارديولا من فرصة الفوز بالبطولة الأوروبية الأعلى مكانة على مستوى الأندية للمرة الرابعة في مسيرته (كمدرب ولاعب)، يوم السبت المقبل، حين يواجه إنتر ميلان، في النهائي بمدينة إسطنبول.وفي حوار مع الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قال غوارديولا: "لقد وصلت إلى نصف نهائي دوري الأبطال عشر مرات، ولعبت 3 نهائيات، وفزت مرتين كمدرب، والآن سأشارك في النهائي الرابع".وأضاف: "هذه البطولة منحتني أكثر بكثير مما كنت أتخيله، فإذا انتهت حياتي الآن، سأكون قد فزت مرة كلاعب في فريقي برشلونة، بالإضافة إلى مرتين كمدرب في فريقي أيضًا".وواصل: "كرة القدم تمنحك وتأخذ منك. الحياة غير عادلة للغاية، لكن ما يمكن أن يكون غير عادل بالنسبة لي يمكن أن يكون عادلاً لأتلتيكو مدريد أو ريال مدريد أو برشلونة.. هكذا هي الحياة".واختتم: "علينا أن نقبل أنه إذا أردنا اتخاذ خطوة حاسمة كناد عظيم، علينا أن نفوز في أوروبا والتتويج بدوري الأبطال".وبات بوسع غوارديولا أن يحقق إنجازا حيث سيواجه إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، وسيحاول حصد اللقب القاري لأول مرة وتكرار إنجاز يونايتد عندما حصد الثلاثية في موسم 1998-1999 مع فيرغسون.من المقرر أن تُلعب مباراة إنتر ميلان ومانشستر سيتي، يوم 10 يونيو المقبل، على ملعب أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول التركية.وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساء، بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة، الساعة الحادية عشرة بتوقيت أبو ظبي.