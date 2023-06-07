ميسي يقترب من الهلال السعودي.. سيرتدي رقم 10 وهذا موعد الإعلان

السومرية نيوز – رياضة



يقترب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، من الانتقال إلى صفوف نادي الهلال السعودي، في سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رحيل نجمه ميسي البالغ 35 عاما، منذ أيام قليلة، بعد نهاية عقده، حيث تلقى عرضا تاريخيا من الهلال، مقابل راتب سنوي يتراوح بين 400 و600 مليون يورو.



وفي هذا السياق، أعلن الإعلامي الرياضي أحمد الكاموخ، موافقة الأسطورة الأرجنتينية، على الانتقال إلى الزعيم الهلالي، في الصيف الحالي.