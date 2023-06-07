تشيلسي يدخل على خط المفاوضات لضم نيمار

وذكرت القناة في تقرير لها اليوم، إن "تشيلسي دخل على خط المفاوضات أمام مانشستر يونايتد من أجل ضم نيمار، في الميركاتو المقبل".ورغم ارتباط نيمار بعقد مع باريس سان جيرمان حتى 2025، فإن النادي الباريسي قد يستمع للعروض المقدمة للاعب من أجل التخلص منه بسبب كثرة الإصابات والراتب الكبير وعدم تقديم المردود المنتظر في المباريات الكبرى.وأفادت تقارير أخرى بأن تعاقد تشيلسي مع مدربه الأرجنتيني الجديد ماوريسيو بوكيتينو قد يكون دافعا لنيمار للانضمام للفريق الإنجليزي.وكان بوكيتينو قد تولى تدريب نيمار في باريس سان جيرمان خلال موسم 2021-2022.وارتبط اسم نيمار مؤخرًا بأكثر من نادٍ إنجليزي، مثل مانشستر يونايتد وآرسنال ونيوكاسل، ولكن يبدو أن تشيلسي دخل بقوة من أجل حسم الصفقة.وكان نيمار قد انتقل إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة في 2017، مقابل 222 مليون يورو، ونجح في تسجيل 118 هدفاً وصناعة 77 أخرى في 173 مباراة، وتُوج بـ5 ألقاب للدوري الفرنسي، و3 للكأس، ومثلها للسوبر، ولقبين لكأس الدوري، وتأهل مرة لنهائي دوري أبطال أوروبا.