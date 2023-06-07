تبخر الحلم.. أنس جابر تودع رولان جاروس للتنس

وخسرت أنس جابر بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع (3-6) و(7-6) و(6-1)، وذلك في غضون ساعتين و29 دقيقة.وتأهلت مايا لنصف نهائي رولان جاروس للمرة الأولى في تاريخها، وهي أفضل نتيجة لها في البطولات الأربع الكبرى، وتنتظر الفائزة من مباراة البولندية إيجا شفيونتيك والأمريكية كوكو جوف.