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تبخر الحلم.. أنس جابر تودع رولان جاروس للتنس
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
ودعت التونسية أنس جابر، اليوم الأربعاء، منافسات بطولة رولان جاروس للتنس، من دور الثمانية، بعد الخسارة أمام البرازيلية بياتريز حداد مايا.
وخسرت أنس جابر بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع (3-6) و(7-6) و(6-1)، وذلك في غضون ساعتين و29 دقيقة.
وتأهلت مايا لنصف نهائي رولان جاروس للمرة الأولى في تاريخها، وهي أفضل نتيجة لها في البطولات الأربع الكبرى، وتنتظر الفائزة من مباراة البولندية إيجا شفيونتيك والأمريكية كوكو جوف.
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