العراق يحصد فضية ثانية في بطولة آسيا لألعاب القوى

حصد العداء مصطفى محسن حزام، اليوم الأربعاء، ميدالية فضية ثانية للعراق في بطولة آسيا لألعاب القوى لفئة الشباب، المقامة حاليا في مدينة يوتشين بكوريا الجنوبية.

وحل العداء العراقي، الذي يعد من أصغر المتسابقين في البطولة، ثانيًا في سباق 1500 متر، بعدما قطع المسافة في 3 دقائق و52.18 ثانية.



يذكر أن العراق، سبق وحصد ميدالية برونزية في بطولة آسيا لألعاب القوى، في سباق 3 آلاف متر، عبر العداء الشاب زين العابدين مخلص.