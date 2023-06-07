أبرزهم مديرها السابق.. ضبط مسؤولين تلاعبوا بأوامر تشغيل الأجراء في صحـة الديوانيـة

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "فريقاً من شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة تمكَّن من ضبط المُدير العام السابق لدائرة صحة المحافظة، ومسؤول وحدة العقود فيها، ومدير قطاع الديوانيَّة الصحي الثاني، ومسؤول الشعبة الإداريَّة في القطاع، مُبيّـنةً أنَّ العمليَّة جاءت على خلفيَّة تورُّط المضبوطين بالتلاعب بأوامر خاصَّةٍ بتشغيل الأجراء اليوميّـين".وتابعت الدائرة أنَّ "تفاصيل القضيَّة تشير إلى أنَّ المُتَّهمين أقدموا على التلاعب بالأوامر الإداريَّة الخاصَّة بتشغيل الأجراء اليوميّين في دائرة صحَّة الديوانيَّة خلافاً للقانون، لافتةً إلى أنَّ التلاعب تمثَّل باصطناع أوامر إداريَّةٍ تتعلَّق بتشغيل (٢٤٨) أجيراً؛ لغرض شمولهم بقرار مجلس الوزراء المرقم (٣١٥ لسنة ٢٠١٩)".ونوَّهت إلى "تنظيم محضرٍ أصوليٍّ في العمليَّة التي تمَّت؛ استنادًا إلى أحكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات؛ من أجل عرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات على قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة".