ريال مدريد يتخذ قراراً جديداً بشأن التعاقد مع هاري كين

ويسعى ريال مدريد لتعويض رحيل الفرنسي كريم بنزيما هذا الصيف، من خلال التوقيع مع مهاجم بديل.ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن هاري كين لم يعد هدفًا لريال مدريد هذا الصيف، حيث جمد الميرنجي الصفقة بقرار لا رجعة فيه.وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد يرى أن الأرقام المعروضة في صفقة كين غير مبررة، حيث إن دانييل ليفي، رئيس السبيرز، طلب 116 مليون يورو، كما اللاعب يريد راتبا سنويا يتخطى 20 مليون يورو.وأوضحت أن ريال مدريد لم ينسحب من الصفقة بسبب العامل الاقتصادي فقط، لكن يعود الأمر أيضا إلى تعارض قدوم هاري كين (29 عامًا) مع خطة النادي الخاصة بالتوقيع مع لاعبين شباب لديهم حاضر مميز ومستقبل مشرق لمواسم عديدة.