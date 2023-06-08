زوجة كريم بنزيما تتصدر محركات البحث.. ما علاقة جورجينا رودريغيز بذلك؟

السومرية نيوز – رياضة



بمجرد الإعلان، رسمياً، عن انضمام النجم الفرنسي من أصول جزائرية، كريم بنزيما، إلى دوري روشن السعودي، عبر بوابة فريق الاتحاد (بطل الدوري)، تصدرت زوجة نجم كرة القدم العالمي، عارضة الأزياء الفرنسية كورا غوتييه (34 عاماً)، محركات البحث على الشبكة العنكبوتية.







ومن هنا، بدأت مقارنات الجمهور بين زوجتَي النجمين العالميين، ففي الوقت الذي تنشط فيه الأرجنتينية جورجينا رودريغيز على منصات التواصل الاجتماعي، وتشارك إعلامياً في كل الأحداث العالمية المهمة المتعلقة بعروض الأزياء والجمال، كما لها سلسلة برامج وثائقية باسمها تحكي عن حياتها، تفضل كورا الابتعاد عن الأضواء، وعن عدسات المصورين والفضوليين، على الرغم من أنها تمتهن عرض الأزياء، وتعتبر من أهم العارضات الفرنسيات.



وكورا الزوجة الثانية للنجم الفرنسي، وكان ملاحظاً حضورها إلى جانب بنزيما، وزوجته الأولى الممرضة الفرنسية كلوي دو لونييه، والدة ابنة بنزيما الكبرى "ميليا"، المولودة عام 2014، في حفل استلام كريم بنزيما جائزة أفضل لاعب في العالم عام 2022. ويعد بنزيما، الذي سيقدمه ناديه الجديد رسمياً مساء اليوم الخميس أمام الجمهور في ملعب الجوهرة، الذي يتسع لـ 60 ألف متفرج، ثاني نجم عالمي كبير ينتقل إلى دوري روشن السعودي في عز عطائه الكروي، بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل في يناير الماضي إلى فريق النصر السعودي.ومن هنا، بدأت مقارنات الجمهور بين زوجتَي النجمين العالميين، ففي الوقت الذي تنشط فيه الأرجنتينية جورجينا رودريغيز على منصات التواصل الاجتماعي، وتشارك إعلامياً في كل الأحداث العالمية المهمة المتعلقة بعروض الأزياء والجمال، كما لها سلسلة برامج وثائقية باسمها تحكي عن حياتها، تفضل كورا الابتعاد عن الأضواء، وعن عدسات المصورين والفضوليين، على الرغم من أنها تمتهن عرض الأزياء، وتعتبر من أهم العارضات الفرنسيات.وكورا الزوجة الثانية للنجم الفرنسي، وكان ملاحظاً حضورها إلى جانب بنزيما، وزوجته الأولى الممرضة الفرنسية كلوي دو لونييه، والدة ابنة بنزيما الكبرى "ميليا"، المولودة عام 2014، في حفل استلام كريم بنزيما جائزة أفضل لاعب في العالم عام 2022.

وكورا هي والدة الطفل "إبراهيم"، الذي أنجبته من بنزيما عام 2017، وتنحدر من جزيرة لامارتينيك الفرنسية، وهي من أبرز وجوه دور الأزياء الشهيرة، مثل: "ديور"، و"زارا"، وتعد من المؤثرين في عالم الجمال والموضة، ويتابع حسابها - حتى الآن - على "إنستغرام" 161 ألفاً.



وتعرفت كورا على بنزيما أثناء وجودهما في إمارة دبي، ولاحقاً تزوجا عام 2016، وعلى الرغم من شهرتها الكبيرة، فإنها لا تفضل نشر صورها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام" تنشر به صوراً لها، وهي تروج الماركات العالمية التي تحمل اسمها، ولا توجد فيه أي صورة تجمعها مع زوجها، وتقتصر الصور الشخصية التي تنشرها على صورها مع نجلها "إبراهيم" في مراحل مختلفة من حياته.



وتشارك كورا زوجها بنزيما الرأي ذاته، القاضي بعدم نشر صورهما العائلية والشخصية على منصات "السوشيال ميديا"، حيث إن للنجم العالمي الشهير تصريحاً إعلامياً، قال فيه إنه لا يفضل نشر صوره العائلية على الملأ، معتبراً ذلك غير ضروري، حرصاً على تنشئة أطفاله بطريقة صحية، بعيداً عن الشهرة والأضواء التي يمكن أن تؤثر على سلامة أبنائه النفسية.



ورغم إحاطة بنزيما حياته الشخصية بكثير من السرية والغموض، وحرصه على خصوصيتها، فقد أكدت وسائل أنباء عالمية عدة أن اللاعب الفرنسي يقيم علاقة جديدة مع عارضة أخرى تدعى جوردان أوزونا، وهي التي ظهرت صورها رفقة اللاعب بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية.



وأشارت بعض الصحف إلى أن أوزونا هي التي سترافق بنزيما في حياته الجديدة بالسعودية، وهو الأمر الذي ستكشف عنه الأيام المقبلة.