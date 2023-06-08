نجم بايرن ميونخ يرد على انباء انتقاله لمدريد

وربطت تقارير صحفية إسبانية بين ديفيز وريال مدريد في ظل بحث النادي الإسباني عن ظهير أيسر مميز إثر رغبته في التخلص من الظهير الفرنسي الحالي فيرلاند ميندي.ودعم ريال مدريد مركز الظهير الأيسر بالفعل بفيران غارسيا، لكن حسب التقارير، يرغب النادي في بيع فيرلاند ميندي الذي غاب عن أغلب فترات الموسم للإصابة والتعاقد مع لاعب آخر.وقال ديفيز لمحطة tsn الكندية :"دائمًا هناك إشاعات حول الانتقالات لكنها تبقى محض إشاعات".وتابع :"أركز حاليًّا على اللعب مع بايرن ميونخ ومساعدة الفريق".من جهته قال نيك هوش وكيل ديفيز: "إن اللاعب مع بايرن ميونيخ ولديه سنتان متبقيتان على عقده".وتابع :" لا نعرف ماذا سيحدث في غضون عام من الآن".وواصل هوش: "ديفيز سعيد في بايرن ميونخ، لقد فاز بعدد كبير من الألقاب في بايرن ميونخ وهو ناد جيد، وأحد الأندية الكبرى، ليس هناك الكثير من الأندية التي يمكنه الانتقال إليها عندما تفكر في الأمر. هناك عدد قليل من الأندية التي يمكن أن يذهب إليها رياضي مثل ألفونسو ديفيز".وأثير جدل حول مستقبل عدد من لاعب بايرن ميونخ بنهاية الموسم في ظل الظروف الإدارية التي مر بها النادي قبل إقالة أوليفركان المدير التنفيذي السابق للنادي".وتبدو الأمور أكثر هدوءًا في بايرن ميونخ حاليًّا مع تتويج النادي بلقب الدوري الألماني في الجولة الأخيرة بعد صراع شرس مع بروسيا دورتموند على مدار الموسم.