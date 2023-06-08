على رأسها هالاند ودي بروين.. جوارديولا يعلن التشكيلة النهائية لفريقه

ويواجه مانشستر سيتي، خصمه إنتر ميلان، بعد غد السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب أتاتورك الأولمبي.وتطير بعثة المان سيتي إلى تركيا، مساء اليوم الخميس، قبل التدرب غدا الجمعة، تحضيرا للنهائي القاري.وجاءت قائمة مانشستر سيتي كالتالي:كايل والكر- روبن دياز- كالفين فيليبس- جون ستونز- ناثان آكي- إلكاي جوندوجان - هالاند - جاك جريليش - إيميريك لابورت - رودري - دي بروين - ستيفان أورتيجا - جوليان ألفاريز - برناردو سيلفا - سيرجيو جوميز - مانويل أكانجي - رياض محرز - إيدرسون - ماكسيمو بيروني - سكوت كارسون - فيل فودين - كول بالمر- ريكو لويس