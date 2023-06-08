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بنزيما يكشف سبب اختياره السعودية: الأمر مختلف عن أوروبا

رياضة

2023-06-08 | 14:05
بنزيما يكشف سبب اختياره السعودية: الأمر مختلف عن أوروبا
1,377 مشاهدة

كشف الفرنسي كريم بنزيما، نجم اتحاد جدة الجديد، أسباب اختياره اللعب في السعودية بعد مسيرته الأوروبية المميزة، مبدياً رضاه عن مشواره مع ريال مدريد، ورغبته في تقديم المزيد مع ناديه الجيد ليبقى في القمة.

وقال بنزيما، خلال تصريحات أبرزها الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة على "تويتر"، اليوم الخميس: "شعور رائع، سعيد بانضمامي لهذا النادي الأسطوري، إنه تحدٍ جديد وحياة جديدة بالنسبة لي، متحمس لبدء التدريب".

وحول سبب اختاره لاتحاد جدة، أوضح: "لأنه أحد أفضل الأندية في المملكة العربية السعودية، ويملك قاعدة جماهيرية شغوفة، بالإضافة إلى أن لديه العديد من الألقاب".

ولماذا اختار السعودية، قال: "لأنني مسلم وهي دولة مسلمة، لطالما أردت أن أعيش هنا.. لقد لعبت لريال مدريد وحققت العديد من الألقاب، وفخور بأنني تمكنت من إنهاء مسيرتي هناك بتلك الطريقة".

وأكد: "ما يمكنني إضافته هنا هو خبرتي الكروية، والأهم من ذلك إمكانية تحقيق الألقاب، فأنا أحب تحقيقها، ولدي طموح كبير وأود أن أقوم بأمور رائعة لأن هذا مهم لي وللسعودية وللنادي".

وواصل: "فصل جديد بالنسبة لي، وأرغب في أن أساهم بتقدم النادي لمكانة أعلى من التي يحتلها الآن رغم كونه في المقدمة، أود حقاً أن أساهم في تقدم لنادي فهو يملك الكثير من الشغف، وينتمي للقمة".

وعن ملعب الجوهر المشعة بجدة، أردف: "الملعب استثنائي، وكما قلت وسأكرر هناك الكثير من الشغف، الجماهير هم الأهم، ذلك الشغف يمنحنا كلاعبين الحافز لنصبح الطرف الأفضل في أرض الملعب، وفي جميع الأحوال سأفعل كل شيء للفوز بالألقاب لتسجيل الأهداف وإظهار موهبتي لإرضاء الجماهير والنادي والرئيس".

وأكد: "أرغب في تكوين رابط خاص مع الجماهير، وأن أترك خلفي إرثا خالدا، فأنا أحب كرة القدم، كما أرغب في تقديم أداء مميز في الملعب، لدي روح منافسة عالية أدفع نفسي بها للوصول إلى مستويات أعلى، لهذا السبب سأكون على أتم الاستعداد لإبراز موهبتي".

وحول زميله السابق كريستيانو رونالدو نجم النصر السابق: "إنه صديقي، ومن الرائع رؤيته هنا، وهو ما يمثل توجه السعودية وتقدم مستواها، وهذا الأمر مهم على الصعيد الدولي، وهناك أسماء كبيرة تلعب هنا، كريستيانو رونالدو في جانب واليوم أنا هنا متواجد أيضا، لذلك من المهم إظهار أن هذا البلد بإمكانه أن يمتلك تأثيرا دوليا".

وواصل: "المسألة ليست محصورة على اللعب في السعودية أو عدم تقديم الأداء الجديد، بل بالعكس يجب أن استمر وأقوم بتقديم ما يعكس النجاح الذي حققته في أوروبا، وأن أجلبه معي إلى السعودية، وفي جميع الأحوال أنا هنا لأساهم في الارتقاء بكرة القدم السعودية".

وزاد: "الأمر مختلف عن أوروبا، زرت السعودية سابقا وشعوري رائع تجاه هذا البلد، والأهم أنها دولة مسلمة ومحبوبة، وها أنا متواجد هنا، فبالنسبة لي إنه المكان الذي أريد أن أكون فيه، أشعر فيها بحب الناس لي، ما يمنحني الفرصة لخوض تجربة جديدة ومتحمس للتواجد هنا".

واستطرد: "مكة المكرمة قريبة جدا، وكشخص مؤمن فهذا أمر مهم بالنسبة لي، وهذا هو المكان الذي سأشعر فيه بأنني في أفضل حالاتي، وعندما تحدثت مع عائلتي عن التوقيع مع السعودية كانوا جميعا سعداء للغاية، لذلك سوف ينتقل جميعهم معي، وهذا مهم أيضا".

وأتم: "أعلم أن السعودية المكان الأنسب لي، والألقاب مهمة جدا، وفي جميع الأحوال سنفعل كل ما بوسعنا، وأود أن أحقق البطولات من أجل النادي وجماهيره، حتى إذا كان الأمر صعبا فمع الطموح والتنافسية والموهبة يمكننا الفوز، وأتمنى أن نحظى بموسم كبير، وأن نواصل التقدم إلى الأعلى حيث يجب أن يكون النادي دائما في القمة".
 
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