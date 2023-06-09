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تحديد الموعد الرسمي لحفل جائزة الكرة الذهبية 2023
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
أعلن اليوم الجمعة عن تحديد يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول موعداً لحفل جائزة الكرة الذهبية 2023 والذي سيكون في مسرح شاتليه بباريس.
وسيكون الإعلان الرسمي عن أسماء قوائم اللاعبين المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية وباقي الجوائز يوم 6 سبتمبر 2023.
وستضم قائمة المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية 30 لاعباً بينما ستحتوي لائحة جائزة الكرة الذهبية للسيدات على 20 لاعبة.
أما قائمة جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى فستضم 10 أسماء ونفس عدد اللاعبين سيكون مرشحاً لنيل جائزة كوبا لأفضل لاعب تحت 21 عاماً.
في المقابل، سيتم الإعلان عن قائمة المرشحين لجائزة سكراتاس يوم 7 يوليو 2023.
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