تحديد الموعد الرسمي لحفل جائزة الكرة الذهبية 2023

وسيكون الإعلان الرسمي عن أسماء قوائم اللاعبين المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية وباقي الجوائز يوم 6 سبتمبر 2023.

وستضم قائمة المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية 30 لاعباً بينما ستحتوي لائحة جائزة الكرة الذهبية للسيدات على 20 لاعبة.أما قائمة جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى فستضم 10 أسماء ونفس عدد اللاعبين سيكون مرشحاً لنيل جائزة كوبا لأفضل لاعب تحت 21 عاماً.في المقابل، سيتم الإعلان عن قائمة المرشحين لجائزة سكراتاس يوم 7 يوليو 2023.