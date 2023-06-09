تساؤلات "عديدة" تحيط بميسي قبيل تجربته الجديدة مع إنتر ميامي

وفضل النجم الأرجنتيني الانتقال إلى اللعب في الولايات المتحدة على حساب العودة إلى ناديه السابق برشلونة، أو الاستجابة للعرض الكبير الذي قدمه له نادي الهلال السعودي.ويستعرض هذا التقرير 4 تساؤلات تحيط بالنجم السابق لباريس سان جيرمان قبل تجربته الجديدة مع إنتر ميامي الأمريكي، وذلك على النحو الآتي:متى موعد مباراة ميسي الأولى مع ميامي؟قبل الحديث عن ذلك، ثمة عقد يتعيّن على النجم الأرجنتيني أن يوقعه، في حين أشار مصدر مطلع على المفاوضات لوكالة فرانس برس، إلى أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت، لا سيما أن أندية الدوري الأمريكي الشمالي "أم أل أس" خاضعة لسقف في الأجور، بيد أن عقد ميسي يتضمن إيرادات إضافية مع شبكة "أبل تي في +" الناقل العالمي لمباريات الدوري الأمريكي ما يزيد من تعقيد العملية. ولهذا السبب، كانت رابطة الدوري حذرة في بيانها الترحيبي بميسي، مشيرة إلى أنه "لا يزال ثمة الكثير من العمل لإنجاز الاتفاق الرسمي".أما فيما يتعلق بخطواته الأولى بألوان القميص الزهري لإنتر ميامي، فإنها على الأرجح لن تحصل قبل نهاية يوليو/ تموز، لأنه يتعيّن عليه التوجه مع منتخب الأرجنتين في جولة آسيوية لخوض مباراتين الأولى ضد أستراليا في بكين في 15 الحالي ثم ضد إندونيسيا في جاكرتا بعدها بأربعة أيام.وثمة تاريخ يمكن الإشارة إليه وهو 21 يوليو، عندما يلتقي ميامي مع كروس أسول المكسيكي في كأس الرابطتين Leagues Cup وهي مسابقة مستحدثة بين أندية الولايات المتحدة والمكسيك تضم 47 ناديًا. ويخوض ميامي أيضًا مباراة أخرى ضد أتلانتا بالإضافة إلى مباريات أخرى ستحدّد حسب تقدّمه في هذه المسابقة، قبل أن يستهل مشواره في الدوري في 20 أغسطس/ آب، عندما يستضيف تشارلوت.من زملاء ميسي المستقبليون في ميامي؟كان يمكن لميسي أن يلعب إلى جوار زميله السابق في منتخب الأرجنتين غونزالو هيغواين، لكن الأخير أعلن اعتزاله نهاية الموسم المنصرم. لا يملك ميامي في صفوفه لاعبين معروفين؛ لكن أبرزهم المهاجم الفنزويلي جوزيف مارتينيز الذي اختير أفضل لاعب في الدوري عام 2018 عندما كان يدافع عن ألوان أتلانتا. ثمة أرجنتيني آخر في الفريق هو كورنتان جان، ودي أندريه يدلين ظهير نيوكاسل يونايتد الإنجليزي سابقًا والإكوادوري ليوناردو كامبانا.من المرشحون للانضمام إلى ميسي في ميامي؟لاعب يتردّد اسمه باستمرار في هذا النقاش هو زميله السابق في برشلونة سيرخيو بوسكيتس البالغ من العمر 34 عامًا والذي سيرحل عن الفريق الكتالوني رسميًا بحلول 30 يونيو/ حزيران الحالي.وحسب موقع "ذي أتلتيك"، إن عملية الانتقال "منتظرة". وإذا قُدّر لبوسكيتس الانتقال، فإن ميامي سيضرب ضربة معلّم من خلال تعزيز خط وسطه بلاعب يملك خبرة كبيرة. اسم آخر يمكن أن ينتقل إلى صفوف ميامي هو الهداف الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم غريميو البرازيلي حاليًا وزميل ميسي السابق في برشلونة أيضًا، علمًا أن علاقة وطيدة تربط بين العائلتين، وثمة احتمال بإمكانية انتقال الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا أيضًا، بانتهاء عقده مع يوفنتوس الإيطالي في نهاية الشهر الحالي.تحت إشراف أي مدرب سيتدرب ميسي في ميامي؟أقيل مدرب إنتر ميامي، الإنجليزي نيفيل، من منصبه قبل فترة وجيزة واستلم بدلًا منه الأرجنتيني الدولي السابق خافيير موراليس بصورة مؤقتة. وحسب موقع "ذي أتلتيك"، فإن ميامي بدأ مفاوضات مع مدرب منتخب الأرجنتين سابقًا تاتا مارتينو الذي لعب ميسي بإشرافه مع "التانغو" بين عامي 2014 و2016 وبلغ نهائي كوبا أمريكا مرتين معه. كما لعب ميسي بإشرافه في صفوف برشلونة عامي 2013 و2014.