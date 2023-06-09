وطني الصالات يتعادل مع نظيره المصري في كأس العرب

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "في واحدةٍ من أكثر المباريات إثارةً ونديةً، فرضَ منتخبنا الوطنيّ لكرة الصالات نتيجةَ التعادل على نظيره المصري، وبثلاثة أهداف لكلٍ منهما، مساء اليوم الجمعة، في الجولةِ الثانية للمجموعة الثالثة من منافساتِ بطولة كأس العرب الجارية أحداثها في مدينةِ جدة السعودية".وأضاف: "قدم المنتخبان عرضاً قوياً طوال دقائق المباراة التي شهدت تقلباتٍ عديدة في النتيجة، وخاصة في الشوط الثاني الذي شهد عرضاً عراقياً مميزاً، بعد أن قلبَ لاعبو منتخبنا تراجعهم بثلاثة أهداف من دون مقابل في الشوط الأول إلى تعادلٍ مثير وبنتيجة (3 - 3) لتنتهي المواجهة بهذه النتيجة".وأشار الاتحاد الى ان "أهداف منتخبنا سجلت عن طريق اللاعبين (رافد حميد وحيدر مجيد وغيث رياض)".وتصدر منتخب العراق الوطنيّ لكرة الصالات المجموعةَ الثالثة بفارق الأهداف عن المنتخبِ المصري برصيد أربع نقاط.ويواجه منتخبنا في إختتام مباريات المجموعة الثالثة نظيره الموريتاني، يوم الأحد المقبل، بينما يلاعب منتخبُ مصر نظيره الفلسطيني.