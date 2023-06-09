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أولمبي الأردن يصل بغداد للمشاركة في بطولة غرب آسيا
Alsumaria Tv
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وصل وفد المنتخب الأردني، اليوم الجمعة، إلى العاصمة العراقية بغداد؛ للمشاركة في بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية.
وذكر بيان لاتحاد الكرة ورد لـ السومرية نيوز، أن وفد المنتخب الاردني وصل إلى بغدادَ للمشاركةِ في بُطولةِ غرب آسيا للمنتخبات الاولمبية دون 23 عاماً.
وتنطلق البطولة في العاصمة بغداد ومدينة كربلاء المقدسة للفترة من 12 ولغاية 20 من الشهر الحالي.
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