أولمبي الأردن يصل بغداد للمشاركة في بطولة غرب آسيا

وذكر بيان لاتحاد الكرة ورد لـ السومرية نيوز، أن وفد المنتخب الاردني وصل إلى بغدادَ للمشاركةِ في بُطولةِ غرب آسيا للمنتخبات الاولمبية دون 23 عاماً.وتنطلق البطولة في العاصمة بغداد ومدينة كربلاء المقدسة للفترة من 12 ولغاية 20 من الشهر الحالي.