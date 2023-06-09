أمانة بغداد تكشف استعداداتها لبطولة غرب آسيا

جاء ذلك خلال جولة ميدانية له رفقة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الكابتن عدنان درجال للاطلاع على آخر الاستعدادات في تهيئة الطرق القريبة من الملعب وايضاً اروقة وداخل الملعب، بحسب بيان للأمانة.ونقل البيان عن امين بغداد قوله، ان “هناك تواصلا مستمرا مع رئيس الاتحاد العراقي للاستعداد وتأهيل وتنظيم المنطقة المحيطة بملعب المدينة الدولي“.واضاف ان “العمل مستمر من قبل دائرة المشاريع ودائرتي بلديتي الصدر الاولى والغدير على وفق توقيتات زمنية محددة وبوتيرة عالية لانجاز الاعمال الموكلة لهم“.وتابع ان “الشوارع المطلة على ملعب المدينة تم تأهيلها وتطويرها والعمل مستمر فيها لاظهارها باجمل صورة“.وتحتضن بغداد وكربلاء يوم 12 حزيران الحالي بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً.