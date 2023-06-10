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أنظار عشاق الكرة تترقب نهائي الأحلام .. قوة السيتي تواجه عراقة الإنتر اليوم

رياضة

2023-06-10 | 02:27
أنظار عشاق الكرة تترقب نهائي الأحلام .. قوة السيتي تواجه عراقة الإنتر اليوم
918 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، القمة المرتقبة بين فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ونظيره إنتر ميلان الإيطالي في العاشرة مساء اليوم السبت، على ملعب "أتاتورك الأولمبي" في مدينة إسطنبول التركية، على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا نسخة موسم 2022-2023.

مان سيتي ضد الإنتر
وتأهل مانشستر سيتي إلى نهائى دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد حامل لقب آخر نسخة، بنتيجة 5 - 1 في مجموع مباراتى الذهاب والإياب، فيما تخطى الإنتر جاره ميلان، بثلاثية نظيفة في مجموع المباراتين ليصعد إلى النهائي للمرة السادسة في تاريخه.

ويستهدف الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، قيادة فريقه الإنجليزي للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في تاريخه، بالإضافة إلى إحراز الثلاثية هذا الموسم بعد حصد لقبي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد.

ويعول جوارديولا كثير على حسم لقب دوري الأبطال هذه المرة، بعدما فشل خلال السنوات الماضية في كسر العقدة التي تلازمه منذ آخر تتويج باللقب في 2011 مع برشلونة.

وسبق لجوارديولا، وأن حصد لقب الشامبيونزليج مرتين مع البارسا في 2009 و2011 على حساب مانشستر يونايتد، لكنه لم يتمكن من قيادة بايرن ميونخ لحصد اللقب القاري على مدار 3 مواسم، وحتى مع رحيله إلى مانشستر سيتي في 2016، فشل في حصد اللقب الأوروبي.

وينتظر مدرب السيتي معادلة رقم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في التتويج باللقب 3 مرات كمدرب، كما سيصبح أكثر مدرب إسباني فوزًا باللقب عبر التاريخ، في الوقت الذي يتساوي فيه مع ميجيل مونيوز وديل بوسكي كأكثر المدربين الإسبان حصدًا لدوري الأبطال بواقع مرتين.

ويأمل جوارديولا إضافة لقباً جديداً في مسيرته التدريبية الحافلة بالألقاب والإنجازات مع مختلف الأندية التي تولى تدريبها خلال السنوات الأخيرة، حيث يملك 34 لقباً في مشواره بواقع 14 مع برشلونة، و7 مع بايرن ميونخ، و13 مع مانشستر سيتي.

وتوج جوارديولا مع برشلونة الدوري الإسباني 3 مرات والكأس مرتين والسوبر الإسباني 3 مرات ودوري أبطال أوروبا مرتين والسوبر الأوروبي مرتين وكأس العالم للأندية مرتين، ومع فريق بايرن ميونخ، حقق المدرب الإسباني الدوري الألماني 3 مرات والكأس مرتين والسوبر الأوروبي مرة وكأس العالم للأندية مرة.

أما مع مانشستر سيتي فقد توج جوارديولا بلقب الدوري الإنجليزي 5 مرات وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين وكأس الرابطة 4 مرات والدرع الخيرية مرتين.

مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان
وعلق بيب جوارديولا، على مواجهة الإنتر قائلا فى المؤتمر الصحفى :"في نهائي دوري أبطال أوروبا سنقدم أفضل ما لدينا، النهائي يتوقف على كيفية تصرفك خلال 90 دقيقة، ولكن الأمر ليس له علاقة بالتاريخ، علينا أن نكون أفضل من المنافس".

وأضاف: "إنتر ميلان فريق لديه تاريخ كبير، قدموا عمل كبير في السنوات الأخيرة بطريقة لعبهم، ليس فقط كيف يدافعون، ولكن قدرتهم الجيدة على التحولات الهجومية والتواصل مع المهاجمين".

وضمت قائمة مانشستر سيتي، لنهائي دوري أبطال أوروبا، 23 لاعبا، يتصدرهم النجم النرويجي إيرلينج هالاند والبلجيكي كيفن دي بروين، بدون أى غيابات عن المباراة الأخيرة للعملاق الإنجليزى هذا الموسم.

وتصدر مانشستر سيتي قائمة أكثر الأندية تسجيلاً للأهداف فى الدوريات الكبرى خلال موسم 2022-2023، متفوقاً على بايرن ميونيخ، مع العلم أن النادي البافاري يتفوق فى معدل التسجيل لأن "البوندسليجا" يتكون من 34 جولة أقل من البريميرليج من 38 جولة.

وسجل مانشستر سيتي 94 هدفاً فى 38 مباراة بالبريميرليج هذا الموسم بمعدل 2.47 هدف في المباراة، ما ساعده على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثالث على التوالي.

مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان
على الجانب الآخر، يستهدف إنتر ميلان بقيادة مدربه سيميونى إنزاجى، إضافة اللقب الرابع لبطولة دوري أبطال أوروبا في سجل بطولات نادي الذي توج باللقب 3 مرات سابقة، خصوصا بعد أن قدم مشوارا قويا نحو التأهل لنهائي النسخة الحالية.

وأنهى إنتر ميلان الدوري الإيطالي في نسخته المنتهية مؤخرا باحتلاله المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 72، خلف نابولي البطل ولاتسيو الوصيف، وضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأكد سيمونى إنزاجى، أن مواجهة مانشستر سيتى الإنجليزى فى نهائى دوري أبطال أوروبا تعتبر الأهم فى حياته.

وقال إنزاجى : "كلما شاهدت السيتي كلما فهمت سبب تحقيقهم لهذه النتائج، إنهم فريق متكامل بدنيًا وفنيًا، يلعبون بشكل جيد للغاية، ويستحوذون على الكرة بشكل رائع، ولديهم القليل من نقاط الضعف".

وأضاف مدرب الإنتر: "المباراة عبارة عن لحظات، يجب أن نكون جيدين في أخذ الكرة من السيتي، لأنهم دائما ما يملكون الكرة ضد أي فريق، علينا أن نكون جيدين في التعامل مع الكرة عندما نأخذها، ستكون هناك لحظات نضطر فيها إلى المعاناة والتمركز في الخلف وفي لحظات أخرى سنهاجم".

وتابع مدرب انتر ميلان تصريحاته:"بيب جوارديولا أفضل مدرب في العالم، إنه يمثل حقبة جديدة في تاريخ قدم الحديثة".

إنتر ميلان ومانشستر سيتي
ويتفوق مانشستر سيتي على إنتر ميلان في القيمة التسويقية، إذ تبلغ قيمة النادي الإنجليزي 1.05 مليار يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت، بينما تبلغ قيمة النادي الإيطالي 534.45 مليون يورو.

ويعد إيرلينج هالاند هو الأغلي بين صفوف مانشستر سيتي بـ 170 مليون يورو، بينما لاوتارو مارتينيز هو الأغلي في إنتر ميلان بـ80 مليون يورو.


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