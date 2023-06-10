تكررت 13 مرة.. لعنة مدريد تُطارد السيتي بنهائي البطولة الأوروبية الأغلى

ورغم أن كثيرين يرشحون السيتي لحصد اللقب باعتباره الفريق الذي يضم عدداً أكبر من النجوم ولديه مدير فني أكثر خبرة وتمرس من منافسه، لكن هناك لعنة تهدد الفريق الإنجليزي.ويعود الأمر إلى أن آخر (20) نسخة من دوري أبطال أوروبا والتي شهدت نجاح فريقين فقط في حصد لقب البطولة عقب الإطاحة بريال مدريد من التشامبيونزليج، وهما برشلونة في (2011)، وتشيلسي في (2021).في المقابل، ودعت باقي الفرق البطولة الأوروبية، بعد أن أطاحت بالعملاق الإسباني، كالآتي:• يوفنتوس (2003 - خسر النهائي)• موناكو (2004 - خسر النهائي)• يوفنتوس (2005 - خسر ربع النهائي)• آرسنال (2006 - خسر النهائي)• بايرن ميونخ (2007 - خسر ربع النهائي)• روما (2008 - خسر ربع النهائي)• ليفربول (2009 - خسر ربع النهائي)• ليون (2010 - خسر نصف النهائي)• بايرن ميونخ (2012 - خسر النهائي)• بوروسيا دورتموند (خسر النهائي - 2013)• يوفنتوس (2015 - خسر النهائي)• أياكس (2019 - خسر نصف النهائي)• مانشستر سيتي (2020 - خسر ربع النهائي).وتعد كتيبة جوارديولا آخر من أصابته لعنة ريال مدريد والتي تطارده أيضاً هذا الموسم بعد أن هزم الميرنجي في نصف النهائي بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.