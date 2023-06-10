ميسي يتعرض لموقف محرج في مطار بكين (فيديو)

وفي مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر" ظهر ميسي وسط مجموعة من الموظفين داخل المطار.

ليونيل ميسي واجه مشكله في جواز السفر أثناء دخوله الصين وتم ايقافه حتى حل المشكلة 😅.

pic.twitter.com/WpWOM3eKgt — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 10, 2023

وتلقى النجم الأرجنتيني، الذي يحظى بشعبية كبيرة في الصين، استقبال الأبطال في مطار بكين، بعد وصوله بطائرة خاصة.وتخوض الأرجنتين مباراة ودية ضد أستراليا على أرضية استاد العمال في بكين، بعد تجديده ليتسع إلى 68 ألف متفرّج.وبعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الذي أحرز معه لقب الدوري الفرنسي آخر موسمين، أعلن ميسي الأسبوع الحالي نيته الانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي، بدلاً من عرض سعودي للانتقال إلى نادي الهلال أو العودة لفريقه السابق برشلونة.