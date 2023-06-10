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ريال مدريد يكشف مفاجأة تخص مبابي
Alsumaria Tv
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أصدر فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، تصريحاً مفاجئاً بشأن إمكانية التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.
وحاول ريال مدريد ضم مبابي في الصيف الماضي، عندما انتهى عقده مع باريس، قبل أن يجدد تعاقده، في خطوة أحبطت مسؤولي الميرنجي.
وسأل أحد المشجعين بيريز، اليوم السبت، حول إمكانية التعاقد مع مبابي، فقال، وفقاً لما جاء في صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "نعم، لكن ليس هذا العام".
وبهذه الطريقة، كشف بيريز عن خطة ريال مدريد للتعاقد مع مهاجم باريس، الذي يعتبر أحد أهداف الميرنجي منذ عدة سنوات.
ويمتد عقد مبابي مع سان جيرمان، حتى نهاية الموسم المقبل، مع إمكانية إضافة موسم آخر، حال موافقة الطرفين.
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