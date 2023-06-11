ديوكوفيتش يحرز لقب رولان جاروس ويحقق إنجازا تاريخيا

تمكن النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، مساء اليوم الأحد، من التتويج بلقب رولان جاروس للمرة الثالثة في مسيرته الاحترافية، وذلك بعد التغلب على النرويجي كاسبر رود في المباراة النهائية.





وانفرد ديوكوفيتش بالتالي بالرقم القياسي كأكثر من توج بألقاب الجراند سلام في التاريخ برصيد 23 لقبا، كما استعاد صدارة التصنيف العالمي الذي سيصدر غدا الإثنين.

وحسم ديوكوفيتش المباراة بثلاث مجموعات دون رد بواقع (7-6) و(6-3) و(7-5)، وذلك في غضون 3 ساعات و13 دقيقة.وانفرد ديوكوفيتش بالتالي بالرقم القياسي كأكثر من توج بألقاب الجراند سلام في التاريخ برصيد 23 لقبا، كما استعاد صدارة التصنيف العالمي الذي سيصدر غدا الإثنين.