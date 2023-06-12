أجويرو يكشف سبب رفض ميسي العودة إلى برشلونة

وقال أجويرو، في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "النصيحة الوحيدة التي أقولها لميسي هي أن يستمتع، وأن يعيش الحياة كما يريد الآن".وأضاف مهاجم برشلونة السابق: "البقاء لسنوات عديدة على القمة وعلى المستوى الذي لعب فيه كل عام شيء يصعب الحفاظ عليه. أعتقد أنه (ميسي) الآن اتخذ قرارًا بالاسترخاء مع عائلته".وأضاف "بالطبع كان من الجميل أن يكون ميسي في برشلونة ليعتزل بأفضل طريقة كما فعل بوسكيتس، وتشافي، وإنييستا، وجوردي ألبا، والعديد من الذين تقاعدوا هنا بشكل جيد".وختم: "لقد اتخذ ميسي قرار (عدم العودة إلى برشلونة) بسبب رغبته في عدم الانتظار، وعدم الإصابة بالتوتر بشأن ما سيحدث حتى اللحظات الأخيرة، ويجب دعمه. أنا سعيد لأنني أعيش في ميامي، وسأكون هناك في انتظاره".