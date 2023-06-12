المنتخب الوطني يباشر بتدريباته في إسبانيا (صور)

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "شارك في تدريباتِ اليوم (20) لاعباً هم كل من: جلال حسن، فهد طالب، أحمد باسل، أحمد يحيى، باشانغ عبد الله، سعد ناطق، فرانس ضياء، مناف يونس، مصطفى ناظم، مهند علي، الآن محي الدين، أسامة رشيد، زيدان إقبال، أمجد عطوان، همام طارق، شيركو كريم، حسن عبد الكريم، أيمن حسين، إبراهيم بايش وعلي فائز".وأضاف: "تعذر تواجدُ المُحترف في قطر القطري بشار رسن بعد تعرضه لمغصٍ معوي في ساعةٍ متأخرةٍ من ليلة الأمس نقلَ على إثرها الى المستشفى قبل أن يعاودَ تواجده في مكان إقامةِ الوفد العراقيّ، ومنحت له الراحة لحين تماثله للشفاء والعودة لمُباشرةِ التدريبات المسائيّة مع زملائه والتي سيلتحقُ فيها كل من أمير العماري، كيفن يعقوب، الاي فاضل واندريه السناطي".